TSE Freia “Cabo Eleitoral” Bolsonaro e Acende Alerta para 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu um aviso duro aos candidatos que estão tentando usar a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para puxar votos nas eleições deste ano. Uma decisão rápida (liminar) da ministra Estela Aranha mandou parar de distribuir qualquer material de campanha que faça parecer que Bolsonaro está apoiando ou pedindo votos para um candidato.

Essa decisão bateu direto na campanha do deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), que quer se reeleger. Mas, no fundo, a discussão é muito maior: se o Supremo Tribunal Federal (STF) já disse que Bolsonaro não pode fazer campanha, os candidatos dele podem usar a imagem do ex-presidente para tentar “transferir” esses votos?

O Caso dos “Santinhos” em São Paulo

A Justiça mandou recolher cerca de 50 mil “santinhos” (aqueles papéis com o número do candidato) e bandeiras (wind banners) da campanha de Bove. Nas fotos, Bolsonaro aparece em destaque, colado ao nome e número do candidato. Para a ministra do TSE, quem olha para esse material entende uma coisa só: Bolsonaro está apoiando Bove agora, nesta eleição.

A ministra usou como base uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Moraes já tinha proibido Bolsonaro de se manifestar sobre eleições, mesmo que outras pessoas repassem a mensagem. A ideia do TSE é simples: se ele não pode falar, a imagem dele também não pode ser usada como um “mega-fone” eleitoral para driblar a Justiça.

A Diferença entre Lembrança e Pedido de Voto

Apesar da restrição, a decisão não baniu a foto de Bolsonaro de vez. A chave para entender o que pode e o que não pode é o jeito que a foto é usada.

Se um candidato postar uma foto antiga ao lado de Bolsonaro, lembrando um momento do passado ou mostrando que os dois têm a mesma história política, isso não está proibido logo de cara. O problema, segundo o TSE, é quando a foto vira uma ferramenta clara para convencer o eleitor a votar agora, dando a entender que é um apoio oficial para a eleição atual.

O Que Isso Muda na Prática (e para o Futuro)

Essa decisão ainda precisa ser confirmada por todos os ministros do TSE, mas já muda o jogo. As campanhas, principalmente da direita, que contavam com a imagem de Bolsonaro para alavancar votos, vão ter que repensar o marketing e ter muito mais cuidado para não terem seus materiais apreendidos.

Mais importante do que a eleição de agora, essa decisão do TSE é um “ensaio geral” para as eleições de 2026 (para presidente, governadores, senadores e deputados federais). O TSE está deixando claro que vai vigiar de perto como a imagem de Bolsonaro será usada. A briga na Justiça para definir se uma foto é só uma “lembrança política” ou uma “campanha irregular” vai ser um dos assuntos mais quentes dos próximos anos.

A decisão da ministra Estela Aranha não é um fato isolado, mas parte de um cerco mais amplo da Justiça Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir que as punições impostas a Jair Bolsonaro tenham efeito prático nas ruas. A questão central é: como impedir a influência de um cabo eleitoral de peso quando as campanhas encontram brechas para usá-lo de forma indireta?

O Ponto de Partida: A Inelegibilidade e o Silêncio Forçado

Para entender a decisão do TSE contra os santinhos do deputado Lucas Bove, é preciso voltar um passo. O ex-presidente Jair Bolsonaro não apenas foi declarado inelegível pelo TSE (o que o impede de ser candidato até 2030), mas também foi alvo de decisões do STF, lideradas pelo ministro Alexandre de Moraes, que limitaram drasticamente sua capacidade de agir politicamente.

A lógica de Moraes foi cortar os canais de comunicação de Bolsonaro para evitar que ele continuasse a mobilizar sua base em um tom considerado pela Corte como ameaçador às instituições. A proibição de “manifestações político-eleitorais” foi a ferramenta usada para impor esse silêncio.

O “Drible” nos Santinhos e a Resposta do TSE

O que a campanha de Bove (e de muitos outros candidatos pelo Brasil afora) tentou fazer foi um contorno criativo dessa proibição. Se Bolsonaro não pode gravar um vídeo dizendo “vote no Bove”, a campanha coloca uma foto dos dois juntos no material impresso, com a mesma identidade visual. A mensagem subliminar é clara: “Bolsonaro está comigo”.

A ministra Estela Aranha interpretou isso como uma violação indireta da ordem do STF. Para o TSE, a imagem impressa, no contexto de uma campanha eleitoral atual, funciona exatamente como a “manifestação político-eleitoral” que Moraes proibiu.

É uma aplicação rigorosa da lei, focada não na palavra dita, mas no impacto visual e na mensagem que chega ao eleitor. O tribunal entende que permitir o uso livre da imagem tornaria inútil a proibição original do STF.

As Consequências para as Eleições

O impacto imediato é uma dor de cabeça logística e financeira para as campanhas da direita.

Recolhimento e Prejuízo: Candidatos que apostaram alto em materiais gráficos com Bolsonaro terão que recolher tudo e imprimir material novo, gastando dinheiro e tempo de campanha. Mudança de Estratégia: O foco do marketing terá que mudar. Em vez de se apoiar na figura do ex-presidente, os candidatos terão que focar mais em suas próprias propostas ou encontrar formas mais sutis de sinalizar alinhamento ideológico sem esbarrar na proibição. Jurisprudência para 2026: O mais importante é o recado para as próximas eleições gerais. Se o plenário do TSE confirmar essa liminar, ficará estabelecida uma regra clara: a Justiça Eleitoral não aceitará “apoiadores biônicos” (imagens usadas no lugar da pessoa) quando o apoiador original estiver sob restrições judiciais.

A linha que separa a “lembrança de uma aliança passada” e o “pedido de voto atual” continuará sendo testada caso a caso, mas o TSE já marcou o campo: o rigor será a regra, não a exceção.

O cerco do TSE ao uso da imagem de Jair Bolsonaro crava, portanto, um marco decisivo para as regras do jogo nestas eleições e aponta o clima para os próximos anos. Ao barrar as fotos em santinhos e bandeiras que tentam funcionar como um atalho para atrair votos, a Justiça Eleitoral demonstra que está disposta a fiscalizar não apenas o que é dito nos palanques, mas também a mensagem silenciosa que o marketing político tenta passar ao eleitor.

Para os aliados do ex-presidente, o recado prático é duro: não será mais possível usar uma simples montagem fotográfica como um “selo de aprovação” automático para herdar o capital político bolsonarista. A direita terá o desafio de se reinventar nas ruas e nas redes, precisando provar seu alinhamento ideológico e suas próprias propostas sem depender do rosto de seu principal líder estampado em cada esquina.

No fim das contas, o embate mostra que a influência de Bolsonaro continua forte no cenário político, mas as ferramentas para transformar essa influência em votos estão cada vez mais limitadas. A disputa sobre até onde vai o direito de mostrar uma aliança política e onde começa o desrespeito às ordens do STF será, sem dúvida, uma das grandes marcas jurídicas e políticas das eleições de 2026.