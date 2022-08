TSE lança cartilha sobre como votar de maneira consciente

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o Guia do Voto Consciente, um material que resume, em quatro páginas, informações sobre o pleito que podem ser úteis para que o brasileiro vote de maneira considerada “segura” no dia 2 de outubro.

“O que seria um voto consciente? O termo pode fazer referência à importância de formular a decisão de escolha do voto a partir de informações adequadas e verdadeiras sobre tudo o que envolve o cargo público e o candidato”, explica trecho que abre o documento, divulgado na última sexta-feira, 19.

Um dos tópicos iniciais do documento traz as atribuições dos cargos que estarão em disputa nas eleições de 2022. São eles: deputado estadual (ou distrital, no caso do DF), deputado federal, senador, governador e presidente.

Na sequência, o material apresenta rapidamente as funções dos três poderes: Judiciário, Executivo e Legislativo.

O documento focaliza também “as regras do jogo”. Entre outros tópicos, há comentários sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, e federações partidárias.

A seção final da cartilha instiga o eleitor a fiscalizar condutas ilícitas nas eleições e a evitar a transmissão de fake news.

“Eleição é coisa séria, e divulgar informações falsas é mais ainda. Cabe a cada eleitora ou eleitor ficar atento às mensagens e às notícias que recebe no período eleitoral. Se tiver dúvida sobre algum tipo de conteúdo que recebeu, vá até um canal oficial – como a página ‘Fato ou Boato’ do TSE na internet – e verifique a informação”, diz a cartilha.

O Guia do Voto Consciente foi elaborado pela Coordenadoria de Imprensa da Secretaria de Comunicação e Multimídia (Cimp/Secom) do TSE, com a colaboração da Coordenadoria de Editoração e Publicações da Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento (Cedip/SGI).

Fonte: CNN