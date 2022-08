TSE reúne entidades de fiscalização do processo eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou na última segunda-feira, 01, um encontro com entidades que foram habilitadas na função de fiscalizadoras do processo eleitoral. O evento foi realizado para esclarecimentos sobre as etapas, métodos e locais de auditoria do sistema eletrônico de votação.

De acordo com o tribunal, o encontro teve a participação de 84 integrantes de entidades fiscalizadoras. Durante o evento, técnicos do TSE explicaram o funcionamento das 39 etapas de fiscalização do sistema.

Entre as entidades que participam da fiscalização estão a Polícia Federal, Controladoria-Geral da União (CGU), Forças Armadas, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público Federal (MPF), partidos políticos e entidades da sociedade civil.

Fonte: Agência Brasil