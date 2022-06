TSE suspende julgamento do pré-candidato Valmir de Francisquinho

Graças ao pedido de vistas do ministro Carlos Bastide Horbach, nesta quinta-feira, 2, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu o julgamento do processo do ex-prefeito de Itabaiana e pré-candidato a governador de Sergipe, Valmir de Francisquinho (PL).

O pedido de vistas ocorreu após o relator do processo, ministro Sérgio Silveira Banhos, ter votado pela inelegibilidade de Valmir e negar o recurso apresentado pela defesa. Para ele, ao utilizar as cores da do partido em prédios públicos, ficou claro o favorecimento dado por Valmir, à época prefeito de Itabaiana, ao seu filho, Talysson, que foi o candidato a deputado estadual mais bem votado da eleição de 2018.

Com a medida, a situação jurídica de Valmir segue indefinida, o que não impede o político itabaianense – que lidera todas as pesquisas de intenção de voto – de continuar percorrendo o estado em ritmo de pré-campanha. Além disso, também não se sabe quando haverá uma definição, pois o novo julgamento também não foi remarcado.