Turista morre durante passeio nos Cânions de Xingó

Um turista da Paraíba, de 53 anos, morreu na tarde do último domingo, 03, durante um passeio pelos Cânions de Xingó, um dos principais pontos turísticos do estado de Sergipe. A informação foi confirmada pelo empresário Manoel Foguete, proprietário da empresa responsável pelos catamarãs que fazem o passeio no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que o paciente tinha um histórico de comorbidades, e que a suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito.