TV BAND: Anderson Rosa participa hoje de entrevista sobre eleições 2022

O jornalista e publicitário Anderson Rosa, conhecido nacionalmente como referência em marketing de guerra e em Sergipe pela assertividade eleitoral, é o convidado especial da TV BAND para tratar do tema eleições 2022. O programa será transmitido nesta sexta-feira, 19, às 16h.

Dono de uma das maiores mentes do estado, o comunicador que fundou a Revista Realce abordará temas nacionais na entrevista. Mas, seu convite é voltado, especialmente, para as eleições de Sergipe. O estado vive um momento conturbado nas disputas pelo Governo e deverá ter uma das eleições mais disputadas da história nas proporcionais.

Sendo assim, o jovem lagartense deve aprofundar os telespectadores sobre o atual cenário da política sergipana, no programa em que já havia sido entrevistado no ano passado, no mesmo Brasil Urgente. Em 2021, Anderson falou sobre marketing de guerra, uma das suas principais grandes especialidades.