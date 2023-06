Nesta quarta-feira, 28, a TV Serigy, afiliada ao Sistema Lagartense de Comunicação, transmitirá os shows da 3ª noite do 10º Festival da Mandioca, que serão realizados na Praça do Tanque Grande, em Lagarto.

A transmissão iniciará às 20h no canal da TV Serigy no Youtube. Por isso, os interessados em curtir a festa de forma virtual devem se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação do início dos trabalhos.