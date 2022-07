UFS abre chamada para interessados em receber bolsas e auxílios

Todos os alunos da graduação presencial interessados no recebimento de auxílios e bolsas durante o ano de 2022 devem se cadastrar no edital de Chamada Pública para preenchimento do Cadastro Único e Avaliação Socioeconômica, publicado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. As inscrições devem ser feitas no período 18 a 31 de julho, exclusivamente via Sigaa.

+Clique aqui para acessar o Edital Nº 02/2022/Proest

O edital serve para todos os processos seletivos de auxílios e bolsas da assistência estudantil, bem como bolsas das pró-reitorias de Extensão, Graduação e Pró-Graduação e Pesquisa da universidade, pagas com recursos do Pnaes.

Quem pode participar?

Não poderão concorrer estudantes com parecer apto vigente no Edital 09/2021/Proest. Também não participam alunos que possuem matrícula 2022 nos campi de São Cristóvão, Lagarto, Laranjeiras, Glória e Aracaju.

Encontros para tirar dúvidas

Com o objetivo de esclarecer os estudantes interessados, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proest) programou uma série de encontros, separados por campus, para apresentação do edital. Os encontros começam nesta quinta-feira, 14, em Itabaiana. Confira o cronograma aqui.

Documentação comprobatória

Para serem considerados válidos e atualizados, os documentos enviados pelos estudantes devem ter data de fevereiro a julho de 2022, e os comprovantes de renda devem ser correspondentes a três meses. Uma vez enviada, a documentação não poderá ser alterada.

Dúvidas a respeito da documentação exigida devem ser enviadas para o e-mail [email protected]

Fonte: UFS