UFS abre vagas para atendimento psicológico gratuito

Segundo a UFS, os interessados devem comparecer no dia 28 de julho no Serviço de Psicologia Aplicada (Sala de Supervisão), no Campus de São Cristóvão, das 8h às 12h e das 13h às 17h. É obrigatória a apresentação do RG, CPF, comprovante de residência e carteirinha da UFS (no caso de estudantes da universidade).