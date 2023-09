UFS acata decisão judicial e convoca 19 cotistas para o Campus Lagarto

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) publicou o edital de convocação para candidatos que passaram da condição de excedentes para aprovados no vestibular do Campus Lagarto UFS 2020.

Segundo a Universidade Federal de Sergipe, conforme decisão judicial, foram convocados 19 candidatos para iniciar os procedimentos de matrícula institucional.

“Os candidatos devem comparecer entre os dias 27 e 28 de setembro no Departamento de Administração Acadêmica (DAA), situado no prédio da Reitoria, Campus de São Cristóvão. O horário de funcionamento do DAA para realizar os procedimentos é de 8h às 17h”, detalhou.

