UFS ampliará dois ambulatórios do Campus Lagarto

O campus Lagarto vai ampliar dois de seus ambulatórios: o de Cicatrização e o de Fissura Labiopalatina, vinculados aos Departamentos de Enfermagem e Fonoaudiologia, respectivamente. As ampliações serão possíveis em virtude de votação popular realizada nas emendas participativas do senador Alessandro Vieira.

O diretor do campus Lagarto, professor Makson Oliveira, acredita que a vitória dos dois projetos é uma grande realização para o campus. “Nós vamos agora trabalhar para que a gente possa garantir que esses ambulatórios que tiveram a verba aprovada nas emendas parlamentares comecem, então, a estruturação e iniciem suas atividades, que sem dúvidas, vai ser de grande valia para a população”, observa.

O Ambulatório de Cicatrização será voltado prioritariamente para tratamento de úlceras complexas muito frequentes em pacientes com comorbidades associadas (como diabetes, hipertensão, problemas vasculares etc) ou causas infecciosas (como hanseníase, dentre outras). Além dos benefícios para melhoria da qualidade de vida dos pacientes, o ambulatório funcionará como cenário de práticas de ensino, pesquisa e extensão. O objetivo é fazer com que o espaço seja referência no tratamento de úlceras complexas com práticas avançadas e modernas do cuidado às lesões, com um abordagem multidisciplinar e envolvendo outros cursos do campus de Lagarto, como Medicina, Farmácia, Nutrição, Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

“As causas dessas úlceras são multifatoriais e precisam ser melhor definidas e investigadas, segundo o docente do curso de Enfermagem Allan Dantas e coordenador do ambulatório. “Em algumas situações podemos conseguir até a cura das lesões crônicas em tempo oportuno e/ou garantir a melhoria da qualidade de vida e reabilitação. São pacientes que convivem muitas vezes por anos com lesões de dificil cicatrização em virtude do não acesso às novas tecnologias do cuidar em saúde. Quando mais cedo iniciar o tratamento, melhores resultados serão alcançados”. O projeto objetiva ainda a capacitação de profissionais de saúde na temática.

Já o Ambulatório de Fissuras atende pessoas com fissura labiopalatina, que pode afetar a sucção, fala, mastigação, respiração e deglutição. O ambulatório é associado ao projeto Cranio| Cleft, coordenado pela professora Natália Leite, do Departamento de Fonoaudiologia.

Com as emendas parlamentares, o Ambulatório vai passar a ofertar, além dos serviços já disponíveis, as próteses de palato (dispositivo que auxilia na fala e substitui, de forma temporária, a correção cirúrgica) e exames instrumentais. As próteses serão oferecidas em parceria com o docente Eduardo Chorres, do Departamento de Odontologia do campus. Segundo a docente Natália Leite, em todo o Nordeste, apenas a Bahia oferta esse dispositivo gratuitamente, até o momento.

O Ambulatório vai ser montado aos moldes do maior Centro Craniofacial do Brasil, conhecido como “Centrinho”, em Bauru, no interior de São Paulo. Os exames e atendimentos serão realizados de acordo com o padrão da ACPA (Associação Americana de Fissuras Labiopalatinas, em tradução livre).

