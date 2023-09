UFS anuncia mudanças no sistema de cotas para o Sisu 2024

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) adotou mudanças para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024. A alteração afeta candidatos a dois tipos de vagas reservadas às cotas: racias e por renda. Nesses casos, os estudantes interessados já podem antecipar providências para reunir documentos comprobatórios exigidos em caso de futura aprovação em vagas desses dois perfis.

Cotas por renda

Para facilitar a matrícula institucional dos candidatos que precisam comprovar renda bruta per capta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, a UFS aceitará exclusivamente a certidão do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. Com a apresentação do CadÚnico, o candidato fica desobrigado de uma série de documentos comprobatórios, como a declaração de Composição Familiar, identificação de todos os membros da família, carteira de trabalho dos candidatos maiores de idade, e os comprovantes de renda bruta.

O CadÚnico é um registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil, dando acesso a diversos programas sociais. Criado pelo Governo Federal, ele é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras, sendo o cadastro feito de forma presencial junto a cada uma delas.

Para fazer o cadastro é necessário comparecer ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) responsável pelo município onde o interessado reside, portando documentos de todo o núcleo familiar, a exemplo de certidão de casamento, RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Indígenas e quilombolas também precisam levar a Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena para realizar o cadastro.

É o que explica o pró-reitor de Assuntos Estudantis da UFS, Marcelo Mendes. “A Universidade Federal de Sergipe, com o intuito de aprimorar cada vez mais o atendimento aos alunos ingressantes da nossa universidade, a partir do Sisu 2024, aceitará exclusivamente o Cadastro Único do Governo Federal, que na verdade já é um documento oficial reconhecido nacionalmente, e consequentemente, isso vai facilitar a fase de matrícula e certamente facilitar para que o aluno possa ingressar”, pontuou o pró-reitor.

“Peço que todos fiquem atentos: os familiares, os alunos ou os responsáveis pelos alunos para que de forma prévia consigam o cadastro. E aqueles que não tenham ainda que busquem os órgãos de referência nos seus municípios para poder ter o acesso ao Cadastro Único e, consequentemente, na fase de matrícula apresentar esse cadastro como documento comprobatório da sua vulnerabilidade de renda. A validade desse documento é por dois anos. É importante todos os futuros alunos da nossa universidade buscarem o documento o quanto antes porque existe um prazo para homologar esse cadastro”, alertou Marcelo Mendes.

Cotas raciais

A outra mudança proporcionada pela UFS diz respeito à antecipação do exame de heteroidentificação. Com caráter pedagógico e completamente opcional, o objetivo do exame é agilizar os trâmites burocráticos relativos aos procedimentos de heteroidentificação complementares à autodeclaração de candidatos aprovados, e, minimizar eventuais e futuras sanções legais ou mesmo a desclassificação.

De acordo com o pró-reitor de Graduação da UFS, Dilton Maynard, com relação ao Sisu 2024, o candidato tem que ficar atento para ver se cumpre aquilo que a cota pela qual ele vai concorrer exige. “Por exemplo, estamos realizando agora o processo para antecipação pelas bancas, justamente, para que o aluno veja se ele se enquadra, no caso da cota racial. O que a gente recomenda é que ele tenha bastante atenção no processo do Sisu 2024. Se ele não for aprovado, ele ainda pode concorrer. É importante dizer que esse processo de antecipação não tira de nenhum aluno o direito de no ano que vem fazer um novo exame, se submeter a uma nova avaliação, mas a vantagem é que ele dá ao aluno que foi enquadrado agora a dispensa de novo exame no ano que vem. É o mesmo tipo de banca, o mesmo tipo de procedimento, o mesmo órgão que avalia, são profissionais do mesmo grupo que avaliam lá em 2024”, explicou Dilton.

Para realizar o exame de forma antecipada, as inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira, 22, sendo direcionadas a alunos que estão cursando ou que já concluíram o 3º ano do Ensino Médio em escola pública. Os locais e horários da avaliação presencial serão divulgados na página da Pró-Reitoria de Graduação até o dia 26 de setembro.

Para participar, acesse o edital aqui.

Fonte: UFS