UFS: Campus Lagarto realiza primeira posse da direção e vice-direção

O Campus de Lagarto realizou na última semana a primeira posse de diretor e vice-diretor eleitos. O reitor Valter Santana empossou o diretor do campus, professor Makson Oliveira, e o vice-diretor, professor Luis Felipe Souza. Os docentes foram eleitos em votação realizada pela comunidade acadêmica (docentes, técnicos administrativos e discentes), com resultado divulgado em junho de 2023.

O reitor destacou a importância simbólica da cerimônia. “É um momento importante não apenas para o Campus de Lagarto, mas para toda a Universidade Federal de Sergipe. É um desafio em um momento de muita esperança que estamos vivenciando, em um campus que já é reconhecido por seus diferenciais e pela sociedade. São muitas pessoas que, mesmo que nunca tenham vindo aqui, por exemplo, recebem as ações e avanços da universidade em suas portas”, observa.

O diretor e o vice-diretor destacaram o papel de transformação social da universidade. Ambos representam a primeira geração de suas famílias a cursar o ensino superior. “Essa é a beleza da universidade e seu poder de mudança. Pessoas têm suas vidas transformadas pela universidade e depois têm a oportunidade de transformar a instituição e outras vidas também”, avalia o vice-reitor da UFS, Rosalvo Ferreira.

Os docentes empossados já haviam exercido seus respectivos cargos, em gestões pro-tempore – Luis Felipe de 2019 a 2020 e Makson de 2021 a 2023, tendo exercido também a vice-direção entre 2020 e 2021. A vice-direção era chamada anteriormente de direção acadêmico-pedagógica.

“Na nova gestão, eu ocupo o cargo eleito pela comunidade acadêmica em suas três categorias. Isso me dá um sentimento de maior de ter a oportunidade de representar a comunidade do campus”, observa o diretor Makson Oliveira.

“Eu me sinto agora muito mais representante, uma vez que fui escolhido pela comunidade. Essa escolha nos dá uma força e também uma responsabilidade muito maior”, avalia o vice-diretor Luis Felipe Souza.

Quem são os diretores

O professor Makson Oliveira é graduado em Farmácia, com mestrado em Ciências Farmacêuticas e doutorado em Ciências da Saúde. Todas as formações foram realizadas na Universidade Federal de Sergipe. É docente do Departamento de Medicina do campus Lagarto. Nasceu em Aracaju, mas passou toda a infância em Monte Alegre de Sergipe, a 145 km da capital sergipana. Assume o novo cargo aos 37 anos.

O professor Luis Felipe Souza da Silva é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em Fisiologia pela Universidade de São Paulo. É docente do Departamento de Educação de Saúde do campus Lagarto. É natural de Cabo Frio (RJ), a 150 km da capital fluminense. Assume o novo cargo aos 45 anos.

