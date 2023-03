UFS: Campus Lagarto oferta 14 vagas para idosos em cursos de graduação

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) divulgou o Edital Nº 20/2023, referente ao processo seletivo para o preenchimento de vagas ociosas reservadas para pessoas idosas em cursos da graduação presencial. Ao todo, são ofertadas 234 vagas para ingresso no período de 2023.1, sendo que 14 delas são para o Campus Lagarto;

De acordo com a UFS, Os candidatos interessados devem atender aos pré-requisitos dispostos no edital, dentre eles, ter idade igual ou superior a 60 anos até o dia 24 de março, além de ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020, 2021 ou 2022.

Já a inscrição deve ser efetuada, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico https://ccv.ufs.br, no período compreendido entre 9h do dia 20 de março e 17h do dia 24 de março, considerando-se o horário de Brasília. O resultado final será divulgado até o dia 04 de abril, após análise dos recursos.

Para conferir o edital, clique aqui.