UFS: Campus Lagarto realiza primeira gincana

O campus Lagarto vai realizar sua primeira gincana, entre os próximos dias 27 e 31, na unidade de ensino e no Ginásio Rosendo Ribeiro Filho (Ribeirão). A disputa será realizada entre os oito cursos de graduação. A programação abrange provas socioculturais, jogos e atividades de relaxamento. Os vencedores receberão premiação e todos os participantes recebem certificado. O lançamento foi realizado na segunda-feira, 6, pelo diretor, professor Makson Oliveira. A programação completa e as inscrições da GinCampLag podem ser realizadas aqui pelos Departamentos, líderes e vice-líderes.

As atividades serão realizadas na Vivência, na Biblioteca, no prédio Departamental e no Ginásio, a 800m do campus Lagarto. A organização do evento é realizada pela direção, pelos servidores técnicos e funcionários terceirizados do campus.

Para a realização da GincampLag, foi adicionada uma semana ao ano letivo, dedicada exclusivamente aos jogos. O objetivo é ajudar a reduzir o estresse e diversificar as atividades dos discentes no campus. A gincana passa a ser um evento fixo no campus Lagarto.

O objetivo da atividade é promover a integração dos discentes, além de um cuidado com a saúde mental da comunidade acadêmica. “Nós sempre temos a preocupação em desenvolver ações que reduzam o estresse e contribuam com a saúde mental do discente. Foi então que, especialmente em diálogo com a Divisão de Assistência Estudantil, percebemos que precisávamos de uma nova dinâmica que contribuísse nesse sentido”, avalia o diretor Makson Oliveira.

Coordenador do Diretório Acadêmico de Medicina, Thales Santos está com boas expectativas para a GinCampLag. “Nosso objetivo agora é sensibilizar os discentes, um a um, para que percebam que essa é uma boa oportunidade de competição, integração e também de descanso. Pessoalmente, eu já estou querendo participar, acho que vai ser muito legal. A prova que eu estou mais empolgado para participar é a de torta na cara”, comenta o discente.

O campus Lagarto é formado pelos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional.

Fonte: UFS