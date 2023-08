UFS: Campus Lagarto receberá a V Tertúlia de Humanidades

Discentes e profissionais de Saúde podem se inscrever no evento de extensão V Tertúlia de Humanidades, no Sigaa. O encontro será realizado no próximo sábado, 19, às 8h45, no auditório do Censip, no campus Lagarto. Os participantes terão direito a certificado.

A programação homenageia médicos de destaque e conta com o reitor da UFS, professor Valter Santana, e o diretor do campus Lagarto, professor Makson Oliveira, na abertura do evento. A V Tertúlia de Humanidades é promovida pela Academia Sergipana de Medicina, em parceria com a Direção Acadêmico-Pedagógica.

Fonte: UFS