UFS conquista oito pódios nos Jogos Universitários Brasileiros em Goiás

A Universidade Federal de Sergipe (UFS), através da Coordenação de Esportes Universitários (COPRE), garantiu oito lugares no pódio da maior competição universitária da América Latina: os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Entre os dias 23 de agosto e 5 de setembro, a delegação composta por 69 estudantes-atletas representou a instituição nas cidades de Goiânia e Trindade (GO),trazendo medalhas no paradesporto, nos esportes tradicionais e nas arenas virtuais.

Um dos destaques veio com a medalha de ouro da UFS da aluna Maria Brenda Santos Dias, que sagrou-se campeã no Parabadminton (Classe SU5 Simples Feminina). A universidade também garantiu a prata na Paranatação (Classe S14) com Ewellin Caitano Rodrigues, que levou o 2º lugar nas provas de 50m e 100m nado peito. O pódio de 2º lugar também foi alcançado pela equipe de Free Fire. E o bronze (3º lugar) foi garantido pela dupla masculina de Badminton, formada por Jonas Cainan e João Guilherme.

(Foto: arquivo pessoal)

Para o coordenador de Esportes Universitários da UFS, Raphael Fabricio de Souza, a presença nas competições nacionais é fundamental para projetar a universidade em todo o Brasil.

“Neste ano, podemos destacar modalidades esportivas que voltaram a ser classificadas para a etapa nacional, como a equipe de futsal da UFS. Um outro destaque significativo ocorreu nas modalidades eletrônicas, onde conquistamos a medalha de prata, visto que a cada ano aumenta sua representatividade”, destaca Raphael. “Além disso, um importante avanço foi a recente contratação de novos técnicos esportivos com o objetivo de reforçar o trabalho de base e a performance de nossas equipes”, completa.

A Competição

Organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), os JUBs receberam aproximadamente 7 mil participantes. Durante os jogos, os atletas sergipanos disputaram provas de Atletismo, Badminton, Basquete X3, Futsal, Handebol, Jogos Eletrônicos, Lutas, Natação, Parabadminton,Paranatação, Tênis de Mesa, Tiro com Arco e Xadrez.

Resumo das Premiações da UFS nos JUBs Goiás 2026:

Ouro

Parabadminton (Classe SU5 Simples Feminina): Maria Brenda Santos Dias

Prata

Paranatação (Classe S14 – 50m e 100m peito): Ewellin Caitano Rodrigues

Jogos Eletrônicos (Free Fire): Cleiton Lima Miranda, Kaik Santos Rodrigues, Riquelme José Almeida de Mendonça e João Marcos Almeida de Mendonça

Bronze

Badminton (Dupla Masculina): Jonas Cainan Barreto de Araújo e João Guilherme Medeiros Santos

Ascom UFS

(Foto: arquivo pessoal)

(Foto: arquivo pessoal)

(Foto: arquivo pessoal)

Fonte: Ascom UFS