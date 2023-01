Diretor do Campus Lagarto da UFS é homenageado por apoio ao ciclismo

Nesta semana, o diretor-geral do campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe, Makson de Oliveira, recebeu um troféu do representante da Maratona de Mountain Bike, Gabriel Loiola, pelo apoio dado ao ciclismo na cidade.

Segundo Gabriel, Makson tem liberado o Campus para a realização dos eventos desde o ano passado. “Em nome de todos da organização do Evento agradecemos a parceria e o apoio para a realização do mesmo, contamos com a colaboração para os próximos que virão!”, comentou Loiola.

Procurado pelo Portal Lagartense, o diretor do Campus Lagarto afirmou que o reconhecimento recebido, em nome do campus, “reflete o diálogo constante entre Universidade e comunidade local”, analisou.

Makson também sinalizou que o Campus está aberto para novas parcerias. “Não é atoa que a UFS tem muros baixo, por que a academia é da sociedade. Por sermos um campus de saúde, há sempre espaço para estímulo ao bem-estar e um entendimento amplo do sentido de saúde, que não é apenas a ausência de doenças”, completou.