Dois Professores da UFS Lagarto são listados em ranking internacional

O campus Lagarto conta com dois professores no ranking internacional AD Scientific Index 2023. Os docentes James Almada da Silva (Farmácia) e Paulo Martins Filho (Educação em Saúde) foram citados nas categorias Ciências Naturais e Patologia Investigativa, respectivamente. O ranking lista os 10 mil cientistas mais influentes em atividade na América Latina.

O professor James Almada da Silva pesquisa plantas medicinais. As atividades de pesquisa são realizadas com alunos de graduação e pós-graduação, em parceria com pesquisadores da UFS e de outras universidades. Atualmente, o trabalho do professor engloba diversas plantas, com destaque para o gengibre e canudinho. O professor detém duas patentes (gengibre em pessoas com câncer e canudinho em pessoas com problemas ósseos), no manejo de cada uma dessas plantas.

O docente atua no Departamento de Farmácia do Campus Lagarto e também orienta discentes da Pós-Graduação em Química, que realizam seus trabalhos de pesquisa nos laboratórios de Produtos Naturais Bioativos e de Cromatografia, no campus Lagarto. As pesquisas envolvendo o gengibre e o canudinho já foram realizadas in vitro e em ratos.

Fazer com o que os estudos avancem para a fase de estudos com seres humanos é o objetivo do docente. “Meu principal objetivo na minha vida acadêmica sempre foi contribuir com descobertas que possam efetivamente ajudar a vida das pessoas. Tenho muita sede de que esses achados possam ser transformados em medicamentos. Porém, a coleta nos traz um quantitativo muito pequeno. Para aplicar em seres humanos, existem duas formas: sintetizar a substância em quantitativos maiores ou uma plantação voltada para este fim”, explica. Para isso, o professor está aberto a parcerias com instituições de pesquisa e indústria farmacêutica pelo e-mail [email protected]

Já o professor Paulo Martins Filho, do Departamento de Educação em Saúde, atua na área de epidemiologia, área voltada para o estudo da distribuição e determinantes de doenças e condições de saúde em populações humanas. O docente recebeu destaque nos estudos da pandemia de Covid-19, mas também pesquisa outras doenças, como zika e monkeypox.

“Mesmo com a pandemia, diversos outros estudos continuaram a ser desenvolvidos paralelamente, incluindo aqueles com as crianças com microcefalia pelo vírus Zika, os trabalhos realizados dentro do Hospital e Maternidade Santa Isabel, as avaliações de pacientes com asma e rinite, as sínteses de evidência, dentre tantos outros, como a monkeypox”, pontua. De acordo com a base Scopus, o docente tem encabeçado a lisa de pesquisadores no país em relação à produção científica sobre a doença.

O docente atua no campus Lagarto na graduação (Departamento de Educação em Saúde) e mestrado (Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde). Em Aracaju, coordena o Laboratório de Patologia Investigativa e leciona também nos PPGs em Medicina e em Odontologia. O professor Paulo foi agraciado com o título de cidadão aracajuano, conferido pela Câmara Municipal, e cidadania sergipana, concedida pela Assembleia Legislativa de Sergipe. Em 2022, foi também citado no ranking da Universidade de Stanford dentre os mais influentes do mundo. A UFS tem 23 docentes no ranking AD Scientific Index 2023.

Fonte: UFS