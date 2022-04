UFS está com edital aberto para publicação de 30 livros digitais

A oferta é válida para as seguintes áreas: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguísticas, Letras e Artes.

Os interessados podem submeter as propostas pelo e-mail ‘inscricoesppd@academico.ufs.br’, enviando cópia digital da obra em mídia em extensão .doc Microsoft Word e em pdf, cópias de documentos comprobatórios de vínculos institucionais com a UFS para as obras submetidas à cota ‘Comunidade Acadêmica da UFS‘, resumo da obra (de 100 a 250 palavras, conforme a NBR 6028:2003), e ficha de cadastro preenchida.

Fonte: G1 SE