UFS Lagarto: PPGCAS sobe conceito na Avaliação da Capes

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas da Saúde (PPGCAS) subiu o conceito na Avaliação da Capes, contando agora com a nota 4. O Programa oferece mestrado no campus Lagarto, com abordagem interdisciplinar. O PPGCAS teve sua primeira turma titulada em 2016, com 77 egressos desde então, é formada por 22 docentes de diversas áreas de Saúde. Esta é a segunda vez que o PPGCAS é avaliado pela Capes. Na avaliação quadrienal 2017-2021, 42% dos programas de pós-graduação da UFS melhoraram a nota.

A coordenadora em exercício do PPGCAS, professora Kelly da Silva, acredita que a notícia chegou em boa honra. “É um resultado muito bom, não apenas por ser um indicativo das melhorias que temos realizado, inclusive nas gestões anteriores, pois a análise é quadrienal, mas também um bom indicativo, pois pretendemos solicitar a abertura de um doutorado aqui no PPGCAS. Isso seria excelente, pois permitiria que nossos discentes tivessem um fluxo contínuo e prosseguissem os estudos aqui mesmo no campus após o mestrado”, pontua.

Atualmente, os docentes têm formações nas áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia e Terapia Ocupacional, dos campi Lagarto e São Cristóvão. É possível, porém, que um professor faça orientações de um discente de curso diferente de sua formação. O PPGCAS é composto por três linhas de pesquisa: Estudos Experimentais em Saúde; Educação e Saúde das Populações e seus Determinantes; e Pesquisa Clínica Avançada.

Fonte: UFS