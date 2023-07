UFS Lagarto promoverá X Seminário de Praticas Integrativas e I Encontro de Cuidadores e Educadores Popular

No próximo sábado, 29, acontecerá no Campus da Universidade Federal de Sergipe em Lagarto, a décima edição do Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Regional de Lagarto e Primeiro encontro de cuidadores e educadores popular da região.

O evento que é destinado a comunidade acadêmica, trabalhadores da saúde e interessados nos temas, tem como objetivo promover um encontro do saber popular e do saber científico, utilizando os princípios da educação popular, a roda de conversa e o diálogo, o que permitirá traçar um diagnóstico da regional para propor cursos de extensão para aprofundamento dos saberes.

Os interessados poderão realizar as suas inscrições até às 12:00 da próxima sexta-feira, 28, através do link https://forms.gle/o2eQ3rKirpo2ihM39 .

Confira a programação:

8:00 às 8:30 – Credenciamento

8:30 – Mística de acolhimento

9:00 às 10:30 – Grande roda “Vivências em PICS e educação popular”

10:30 – Lanche coletivo saudável

11:00 às 12:30 – Pequenas rodas temáticas com encaminhamentos

Os participantes poderão levar alimentos saudáveis para o lanche coletivo, instrumentos musicais e/ou outros objetos para fazer uma grande mandala.