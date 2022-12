UFS: Programa de Iniciação Tecnológica contempla HUL com bolsas para alunos de graduação

Com o propósito de incentivar alunos de graduação a participarem do desenvolvimento de soluções inovadoras em saúde, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) lançou a primeira edição de seu Programa de Iniciação Tecnológica (PIT).

Serão contemplados projetos inovadores de qualquer área do conhecimento, que sejam realizados nos hospitais universitários federais vinculados à Rede Ebserh, a exemplo do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh). O programa concederá, inicialmente, 205 bolsas com duração de 12 meses, no valor de R$ 400,00 mensais por aluno.

Período de inscrição

Para o Hospital Universitário de Lagarto estão sendo disponibilizadas cinco bolsas, voltadas para alunos da Universidade Federal de Sergipe (UFS). As inscrições poderão ser feitas no período de 19 de dezembro/2022 a 22 de janeiro/2023 pelo proponente (orientador) com o envio da proposta e documentação para o e-mail [email protected] O início do projeto está previsto para 01 de março de 2023. A iniciativa é uma parceria entre a Ebserh e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

“As bolsas de iniciação tecnológica incentivam o desenvolvimento tecnológico e a inovação no HUL, e reforça a parceria tão salutar entre a unidade hospitalar, discentes e docentes da Universidade Federal de Sergipe”, ressaltou Rafael Pinto Lourenço, chefe do Setor de Gestão de Pesquisa e Inovação Tecnológica.

O objeto do projeto de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação deve ser o desenvolvimento, aperfeiçoamento ou estudo de viabilização de produtos, protótipos, processos, serviços, sistemas, modelos de negócios ou tecnologias digitais,preferencialmente de caráter multidisciplinar.

Com isso, pretende-se estimular o desenvolvimento pessoal e profissional, o envolvimento dos alunos em conhecimentos, práticas e metodologias atrelados ao desenvolvimento e processos próprios do saber científico e tecnológico, além das suas potencialidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Soluções inovadoras

As bolsas serão distribuídas de forma igualitária aos 41 hospitais que compõem a Rede Ebserh e apoiarão o desenvolvimento de projetos ou encomendas tecnológicas na busca de soluções inovadoras para problemas de saúde enfrentados no cotidiano das unidades hospitalares. Os bolsistas serão orientados por um pesquisador experiente e atuante em sua respectiva área do conhecimento.

Para a implementação das bolsas de iniciação tecnológica, os hospitais da Rede Ebserh, em parceria com as universidades, realizarão chamadas públicas para oferta das bolsas de fomento tecnológico e lançarão editais de seleção de projetos. Os interessados poderão submeter propostas de desenvolvimento tecnológico seguindo os critérios estabelecidos em edital.

Edital – Para mais informações, acesse AQUI o edital PIT/Ebserh/HUL-UFS Nº 01/2023

Fonte: UFS