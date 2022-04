UFS publica editais do Programa de Monitoria Remunerada e Voluntária

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) publicou editais referentes ao Programa de Monitoria Remunerada e Voluntária para os campi de São Cristóvão, Aracaju, Itabaiana, Laranjeiras, Lagarto e Sertão. Para o ano letivo de 2021, são ofertadas 194 bolsas remuneradas, além de vagas para bolsistas voluntários. O valor da bolsa é de R$ 400.

+ Clique aqui para acessar os editais

Submissão de propostas

O professor interessado em coordenar algum projeto deve submeter proposta até o dia 20 de maio. Para isso, o docente precisa acessar o Sigaa e seguir pelo caminho: Portal do Docente>>Ensino>>Projetos>>Projeto de Monitoria>>Submeter Projeto, seguindo as orientações do Manual de Submissão de Projeto.

O projeto deverá ser autorizado pelo chefe do respectivo departamento até o dia 23 de maio, por meio do menu de autorizações da aba “chefia de departamento” no SIGAA.

Inscrição de alunos

Os discentes devem se inscrever para o projeto específico de seu interesse, respeitando o prazo de cada proposta. Porém, em cada edital há um prazo delimitado para a realização das inscrições.

Para participar das seleções de monitoria, os interessados deverão acessar: Portal do Discente>>Bolsas>>Oportunidades de Bolsas>>Tipo de Bolsa Monitoria e acessar o projeto do seu interesse para efetuar a inscrição, seguindo o Manual de Inscrição do Discente.

As vagas de monitoria remunerada destinam-se exclusivamente aos discentes que atendam aos critérios de vulnerabilidade socioeconômica definidos pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), além dos critérios acadêmicos citados no edital. Neste caso, os estudantes interessados devem, obrigatoriamente, estar previamente aprovados em processo seletivo para avaliação socioeconômica, regido pela PROEST.