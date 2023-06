UFS realiza convocação para aferição de heteroidentificação do Sisu 2023

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal de Sergipe convoca para aferição presencial de heteroidentificação complementar à autodeclaração os candidatos às vagas por cotas raciais no Processo Seletivo SISU 2023.

O objetivo do procedimento é considerar os aspectos fenotípicos do candidato, sendo excluído o critério de ancestralidade. A verificação será realizada nos dias 19 e 20 de junho, no prédio da Didática 7, na Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, em São Cristóvão, conforme salas e horários especificados para os candidatos na página do Sisu UFS.

O candidato que se ausentar à entrevista presencial ou se recusar a realizar a autodeclaração será eliminado, perdendo o direito à vaga. O candidato autodeclarado preto ou pardo, se menor de dezoito anos, deverá se apresentar à Comissão de Heteroidentificação acompanhado do responsável.

O resultado do procedimento de heteroidentificação presencial será divulgado através do Portal de Ingresso até o dia 21 de junho.

Fonte: UFS