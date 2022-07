Último dia do Festival da Mandioca reuniu 100 mil pessoas

O que já era esperado, surpreendeu até quem já tinha participado de todas as edições anteriores do Festival da Mandioca. A programação dessa quarta-feira de São Pedro, respectivamente a sétima e última noite de evento, teve como atrações principais: “Xand Avião”, “Unha Pintada” e ainda o novo fenômeno “Nattan”.

A programação teve início às 21h com um show da cantora “Elisley”, uma belíssima voz, acompanhada por seu pai, o veterano da sanfona, Aloísio do Tanque.

Bem antes das 23h, por razões de segurança todos os portões de acesso tiveram que ser fechados. A Praça do Tanque Grande já não comportava mais ninguém.

Neste momento quem estava no palco era o cantor “Xand Avião”, que postou em suas redes sociais uma foto área do evento e afirmou: “sem exageros, um dos melhores shows que eu já fiz na vida”.

Por volta de 1h da manhã, logo após o show de Xand, a polícia Militar fez a estimativa do que era avistado de cima dos palcos Alceu Monteiro e Fábio Renner: “Temos aqui seguramente 100 mil pessoas neste momento”.

E as emoções seguiram com “Tavinho Porto Rico”, o prodígio lagartense que participou do Reality The Voice Kids da Rede Globo, e que encantou a todos com um repertório super atualizado.

Colado coladinho com Tavinho, veio mais uma das razões que atraiu aquela multidão, “Unha Pintada” que após o adiamento voltou super recuperado de uma faringite e esquentou o clima que naquele momento era de 19°.

O revezamento teve sequência com mais uma atração local, “Simony Fernandes”, que vestida a caráter desfilou clássicos do gênero Forró Dazantigas.

E quando todo mundo achava que tinha acabado, ou que a praça ia esvaziar…

Eis que chega a hora do fenômeno “Nattanzinho” aquele cara que despontou no dueto do “O Carpinteiro”e com irreverência e simpatia literalmente botou mais fogo na festa e segurou a multidão até o sol raiar, encerrando com chave de ouro a Programação da noite e do Festival que entrou para a história.

Segurança nos quatro cantos

Vale ressaltar que a Prefeitura de Lagarto montou um grande esquema de segurança pra receber tamanha multidão.

Contando com apoio da SSP, foram destinados diversos homens das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, além de Bombeiros Civis, agentes da Guarda Municipal de Lagarto, 250 agentes de segurança privada e mais 30 homens de apoio.

Na terra e no céu

O helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA), realizou sobrevôos de monitoramento, tanto pelos arredores do evento quanto pelos bairros da cidade, madrugada adentro.

Todo o complexo do Festival da Mandioca contou com câmeras de vigilância, instaladas em pontos estratégicos que abrangiam a multidão.

“Não só priorizamos a segurança dos forrozeiros, quanto a integridade física. Para tanto, uma ambulância do SAMU e equipe de socorristas esteve de plantão durante todos os dias de evento” destacou o secretário de Cultura, Adriano Fontes.

De acordo com dados da PM, apesar das multidões presentes nas sete noites de evento, não foi registrado um único incidente de natureza grave sequer, tanto dentro quanto fora do evento.

“Eu estou naturalmente cansada e quase sem voz, mas é de tamanha satisfação e alegria, por acolher durante sete noites a nossa gente e os que vieram dos mais diversos pontos pra curtir e cantar junto com essas maravilhosas atrações que fizeram este Festival, hoje, entrar para a história do Estado e da região. Não só pela qualidade dos shows, mas pela segurança e organização que nós primamos desde a primeira edição sob nossa gestão. Em meu nome e em nome do povo de Lagarto, quero reafirmar minha gratidão ao deputado federal Gustinho Ribeiro, pois sem ele não conseguiríamos transformar Lagarto no principal destino dos festejos juninos em um raio de 250km. Por fim, agradecer ao apoio do Governo do Estado, por tamanha atenção no tocante a Segurança que foi fundamental para o sucesso deste evento e estender minha gratidão também pela garra, entrega e dedicação das nossas secretarias de Cultura e Comunicação. Até ano que vem, se Deus quiser”, discursou a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro.

E ainda não acabou

A programação oficial do Festival encerra de fato somente nesse domingo, 3 com o Tradicional “Casamento Caipira da Colônia Treze” e terá como principais atrações “Galã do Brega” e “Limão com Mel”.

Fonte: Prefeitura de Lagarto