Unha pintada cancela show no Festival da Mandioca, em Lagarto

Na tarde desse sábado, 25, a assessoria do artista Unha Pintada informou que em razão de problema de saúde e após uma avaliação médica o vocalista Aldiran Unha pintada não poderá cantar neste sábado na cidade de Lagarto.

Veja o comunicado:

“A assessoria de imprensa do artista Unha Pintada,

vem por meio do presente, comunicar que em

razão de problemas de saúde, após avaliação

médica e visando o restabelecimento da saúde

do vocalista Aldiran Unha Pintada, os shows

que aconteceriam

hoje (25/06) em Nova Soure/BA e Lagarto/SE e

amanhã (26/06) em Catu/BA e

Conceição do Jacuípe/BA

foram cancelados.”

“A Banda Unha Pintada agradece a compreensão

dos fãs, contratantes e público geral, com a

certeza de que após alta médica, retornará com as agendas de shows.”