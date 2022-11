Nesta sexta-feira, 18, e sábado, 19, Paripiranga será palco de diversos shows promovidos pelo Município, em alusão à 4ª Festa do Milho. Entre as principais atrações estão as banhas Unha Pintada e Mano Walter.

Nesta sexta-feira, 18, sobem ao palco as bandas: Unha Pintada, Elton Motta, Ari Santana e Jota Mascarenhas. Já no sábado, 19, será a vez de Mano Walter, Júnior Santos, Leandro da Pisadinha e Psirico.