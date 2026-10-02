Unidade Odontológica Móvel inicia atendimentos nas comunidades de Lagarto

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Lagarto iniciou, na última quinta-feira, 01, a circulação da Unidade Odontológica Móvel, levando atendimento de saúde bucal diretamente para comunidades mais distantes da sede do município. A primeira parada foi no povoado Rio das Vacas, onde moradores tiveram acesso a consultas e procedimentos odontológicos sem precisar se deslocar para outras localidades.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, a iniciativa amplia o acesso aos serviços e aproxima o atendimento das pessoas. “A Unidade Odontológica Móvel representa um avanço importante para levar a saúde bucal para mais perto das comunidades. A nossa proposta é chegar a diferentes povoados e localidades, garantindo que o atendimento aconteça onde as pessoas estão e reduzindo as barreiras de acesso”, destacou.

O coordenador da Atenção à Saúde Bucal, Nathan Fontes, explica que a estratégia também permite diversificar os serviços ofertados em cada localidade. “Com esse serviço móvel vamos conseguir ampliar a presença da saúde bucal nas comunidades mais distantes. O atendimento será itinerante, de segunda a sexta-feira, passando por diferentes povoados e assentamentos. Além da prevenção, vamos realizar procedimentos curativos e atendimentos de emergência, de acordo com a necessidade de cada localidade”, explicou.

A moradora do Rio das Vacas, Taís Ramos, relatou que a chegada do consultório móvel faz diferença para toda a comunidade. “Eu vim buscar uma restauração. É muito bom para a comunidade, não só para mim, mas para todo mundo. Antes, a gente tinha que se deslocar para conseguir atendimento. Com esse carro aqui, muda muita coisa. A diferença é muito grande”.

Para a cirurgiã-dentista Bruna Carvalho, levar o consultório até as comunidades permite superar uma das principais dificuldades enfrentadas pelos usuários. “A Unidade Odontológica Móvel muda justamente essa lógica do atendimento. Em vez de a pessoa precisar sair da comunidade para procurar o serviço, é o consultório que chega até ela. Isso facilita o acesso, aproxima a equipe dos moradores e permite que a gente ofereça o atendimento odontológico dentro da própria comunidade”, afirmou.

A Unidade Odontológica Móvel foi adquirida por meio de emenda parlamentar e passa a integrar as estratégias da SMS para ampliar a assistência em saúde bucal. A programação seguirá de forma itinerante, contemplando diferentes povoados, comunidades e assentamentos de Lagarto ao longo das próximas semanas.

Fonte: Prefeitura de Lagarto