Unidades de ensino de Lagarto comemoram os Santos Juninos

Durante o mês de junho, as 76 unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Lagarto não ficaram de fora da principal comemoração cultural e prepararam lindos arraiais juninos. Estudantes, professores e demais profissionais da educação caíram no forró e no xaxado.

O secretário municipal da Educação, professor Magson Almeida, esteve acompanhando os festejos nas escolas e creches e garantiu. “Tudo lindo e caprichado, com comidas típicas, quadrilhas, apresentações musicais e alegria contagiante. Estão todos de parabéns, principalmente as famílias, que foram prestigiar seus filhos e entraram na brincadeira”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto