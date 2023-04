Unidades de Ensino de Lagarto recebem visita da Polícia Militar e da Guarda Municipal

Com o objetivo para trazer a sensação de segurança à comunidade escolar, a Guarda Municipal e o comandante do 7° BPM, Matheus Massotti, o sargento Magalhães e o cabo Mozart, visitaram 14 escolas e creches das redes estadual, municipal e particular na Colônia Treze e região.

Mais de 3.500 estudantes, entre crianças, adolescentes e adultos, puderam estreitar os laços entre a Polícia Militar, a Guarda Municipal e as instituições de ensino, haja visto o pânico causado pelos últimos acontecimentos em creches e escolas, assim como as ameaças que ocorrem através das redes sociais com fake news maldosos.

“Levamos uma maior sensação de segurança aos alunos, pais e professores e o conhecimento de que existe um atendimento mais rápido e efetivo, se caso acontecer alguma situação que precise intervenção da Segurança Pública”, informaram os policiais.

O secretário municipal da Educação, professor Magson Almeida, afirmou que as presenças da Polícia Militar e da Guarda Municipal nas instituições de ensino lagartenses proporcionaram um alívio na tensão da comunidade escolar. “Infelizmente, as nossas escolas estão sendo vítimas dessa onda de violência que acontece em todos os lugares, como também muitas ´fake news´ que estão sendo espalhadas. Mas logo em breve viraremos a página dessa triste história na educação brasileira”, declarou.

