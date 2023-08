Unidades escolares da rede municipal celebram o Dia do Soldado

Nacionalmente, o Dia do Soldado é celebrado em 25 de agosto, em referência à data de nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, conhecido como o Duque de Caxias. Este ilustre oficial foi agraciado com o título de patrono do Exército Brasileiro, como um reconhecimento de sua notável carreira.

Com o apoio da Prefeitura de Lagarto, por intermédio da Secretaria da Educação, as instituições de ensino da Rede Pública Municipal realizaram significativas ações em homenagem ao Dia do Soldado. Estudantes, professores, a comunidade escolar, o Tiro de Guerra, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e os agentes de trânsito participaram ativamente das atividades.

O objetivo central dessa iniciativa educativa foi incutir nas crianças o amor à pátria, bem como cultivar a valorização pelos profissionais encarregados de proteger nossa nação e manter a ordem social.

Para o secretário da Educação, professor Magson Almeida, “são através dessas ações em honra ao Dia do Soldado que reafirmamos a importância de cultivar o respeito pela pátria e pelos heróis que garantem nossa segurança e ordem”, destacou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto