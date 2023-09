Uso do cinto de segurança ou do capacete são essenciais para evitar mortes no trânsito

Como forma de deixar o trânsito mais seguro, as legislações de trânsito orientam e determinam ações que devem ser seguidas pelos condutores para evitar acidentes. Dentre essas orientações, estão o respeito às sinalizações de trânsito e o uso dos equipamentos de segurança disponíveis no veículo. Portanto, é fundamental seguir as diretrizes e recomendações dos órgãos de trânsito para evitar acidentes fatais envolvendo tanto os próprios condutores quanto pedestres e ciclistas.

É nesse sentido que a Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) reforça o pedido para que os condutores adotem comportamentos que levem à segurança viária. “As pessoas precisam respeitar as leis, a distância adequada entre um veículo e outro e a sinalização de trânsito. As pessoas também não devem fazer o consumo de bebidas alcoólicas ou de medicamentos que causem alteração da percepção da realidade”, ressaltou a soldado Rayanne Gois, da CPTran.

Além do respeito à sinalização e às diretrizes dos órgãos de trânsito, os condutores também devem adotar comportamentos que abrangem a sua própria segurança, conforme revelou a soldado Rayanne Gois. “Os condutores também devem verificar equipamentos de segurança como estepes e triângulo de sinalização. Além disso, os condutores devem verificar não apenas se esses equipamentos estão disponíveis no veículo, mas também se estão em condições de uso”, complementou.

Outro comportamento que deve ser adotado pelos condutores é a utilização do cinto de segurança já que, conforme explicou o diretor do IML, Victor Barros, está diretamente ligado às mortes no trânsito. “Por exemplo, uma colisão a 40km/h já é o suficiente para gerar um trauma quando a pessoa é projetada em direção a algum item do veículo, podendo até mesmo ocasionar uma hemorragia interna que pode causar a morte. O cinto de segurança reduz esse impacto”, evidenciou.

Já no caso dos motociclistas, um comportamento que deve ser adotado para a própria segurança no trânsito é o uso do capacete. A não utilização do item de segurança gera lesões fatais, como evidenciou Victor Barros. “O motociclista vítima de um acidente fatal, geralmente, apresenta traumatismo cranioencefálico, principalmente quando a pessoa não está utilizando o capacete, que é o equipamento responsável por diminuir a incidência do impacto do acidente na região do crânio. Esse impacto geralmente é fatal”, narrou.

Campanha Eu Sou o Trânsito

Durante o mês de setembro, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Detran/SE e CPTran da Polícia Militar estão apresentando a ‘Campanha Eu Sou o Trânsito’ reforçando a importância dos cuidados de todas as pessoas – condutores de veículos, pedestres e ciclistas – para um trânsito seguro. A campanha está sendo realizada no mês de setembro em alusão à ‘Semana Nacional do Trânsito’, que acontece entre os dias 18 e 25.

Também apoiam a campanha Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 Sergipe), Grupamento Tático Aéreo (GTA/SSP), Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (PCSE), Instituto Médico Legal (IML/Polícia Científica), Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv/PMSE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Superintendências Municipais de Transportes e Trânsito (Capital e interior) e Grupo Energisa.

Fonte: Governo de SE