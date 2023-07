UTI Artur Reis completa um ano de funcionamento em Lagarto

Neste mês a Unidade de Terapia Intensiva Artur Reis, no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), em Lagarto, completa um ano de funcionamento.

A unidade é conveniada com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) para a realização de cirurgias eletivas e tratamento de hemodiálise, além de consultas e exames especializados.

De acordo com a direção do HNSC, no período foram atendidos 157 pacientes na UTI, sendo todos regulados pelo Estado, 100% por regulação via SIGAU, oriundos da Clínica de HD Nossa Senhora da Conceição (Lagarto), hospitais Nestor Piva (Aracaju), Dr. Pedro Garcia Moreno (Itabaiana) e Fernando Franco (Aracaju)

A UTI conta com disponibilidade de hemodiálise em todos os leitos, ultrassonografia beira leito e endoscopia beira leito.

A direção também destacou como o trabalho é realizado na unidade de saúde. “Estamos traçando um caminho baseado na qualidade e excelência, promovendo um atendimento centrado no paciente, com uma equipe multi-capacitada e motivada. Temos muitos desafios diários, mas conseguimos superar e buscar a melhoria contínua”, frisou.

A unidade funciona com 10 leitos de UTI Clínica e Cirúrgica e um de isolamento para patologias de fácil transmissão, todos os leitos contam com suporte para paciente hemodiálitico.

A abertura da UTI do HNSC há ano atrás teve uma grande importância para Lagarto e região, pois aumentou o número de leitos especializados disponíveis no Estado, além de diminuir as filas para esse tipo de leito, liberando vagas para atendimento em alas vermelhas dos demais pronto-socorros.

Fonte: ASCOM – Hospital Nossa Senhora da Conceição