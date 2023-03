Vacinação contra a Mpox começa hoje em Sergipe

Inicia nesta quinta-feira, 16, a vacinação contra a Mpox em Sergipe. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a aplicação ocorre às terças e quintas-feiras, das 8h às 16h, no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que fica no anexo do Hospital de Urgência de Sergipe João Alves Filho (Huse), em Aracaju. O estado recebeu, na última terça-feira, 14, 189 doses do imunizante.