Vaga de emprego disponível para Lagarto na plataforma GO Sergipe

A semana começa com boas notícias para quem está em busca de trabalho, em Sergipe. Nesta segunda-feira, 18, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), disponibiliza 539 vagas de emprego por meio da plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade). A iniciativa digital é coordenada pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) e reúne oportunidades em diversas áreas.

Para acessar as vagas, é necessário ter cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular. Quem precisar de apoio para se cadastrar ou atualizar o currículo pode procurar atendimento presencial no NAT, localizado na avenida Barão de Maruim, nº 305, bairro São José, em Aracaju (próximo à Caixa Econômica Federal). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É importante apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e, caso possua, currículo e certificados de qualificação. O serviço é gratuito.

Números GO Sergipe

Lançada em março de 2025, a plataforma, que aproxima trabalhadores das empresas contratantes, já conta com mais de 48 mil trabalhadores cadastrados, 934 empresas parceiras com vagas cadastradas, e 660 serviços ofertados aos sergipanos. Além disso, a Seteem tem realizado diversas ações pelo interior do estado com a unidade móvel do GO Sergipe, levando oportunidades para quem está mais distante da capital, em uma estratégia ‘fi-gital’, que une o físico e o digital.

Confira a seguir algumas das vagas disponíveis por município:

Lagarto

Auxiliar de pessoal (1 vaga – exclusiva PcD)

Aracaju

Garçom (1 vaga)

Auxiliar de padeiro (2 vagas)

Auxiliar financeiro (1 vaga)

Açougueiro (2 vagas)

Repositor em supermercado (2 vagas)

Auxiliar operacional de logística (2 vagas)

Auxiliar de pessoal (1 vaga)

Auxiliar administrativo (2 vagas)

Ajudante de carga e descarga (1 vaga)

Auxiliar técnico de refrigeração (1 vaga)

Faxineiro (4 vagas exclusiva PcD)

Operador de empilhadeira (1 vaga)

Encarregado de pintura tratamento de superfícies (1 vaga)

Vendedor de serviços (1 vaga)

Técnico de enfermagem (1 vaga exclusiva PcD)

Atendente de telemarketing (1 vaga)

Consultor de vendas (1 vaga)

Auxiliar de limpeza (2 vagas)

Recepcionista (1 vaga)

Controlador de pragas (2 vagas)

Capela

Lavador de automóveis (3 vagas – exclusiva PcD)

Lanterneiro de automóveis (3 vagas – exclusiva PcD)

Borracheiro (3 vagas – exclusiva PcD)

Operador de carregadeira (3 vagas – exclusiva PcD)

Tecnólogo em segurança do trabalho (3 vagas – exclusiva PcD)

Motorista de caminhão guincho pesado com munck (3 vagas – exclusiva PcD)

Nossa Senhora da Glória

Engenheiro civil (1 vaga)

Mestre de obras (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Auxiliar de contabilidade (1 vaga)

Analista administrativo (1 vaga)

Ajudante de carga e descarga (1 vaga)

Pacatuba

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga)

Fonte: Governo de SE