Vagas de emprego disponíveis para Lagarto por meio da GO Sergipe

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), disponibiliza novas vagas de emprego por meio da plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade) para o município de Lagarto. A iniciativa digital é coordenada pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) e reúne oportunidades em diversas áreas.

Para acessar as vagas, é necessário ter cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular.

Quem precisar de apoio para se cadastrar ou atualizar o currículo pode procurar atendimento presencial no NAT, localizado na Avenida Barão de Maruim, nº 305, bairro São José, em Aracaju (próximo à Caixa Econômica Federal). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É importante apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e, caso possua, currículo e certificados de qualificação. O serviço é gratuito.

Vagas disponíveis para Lagarto:

Vendedor em comércio atacadista (1 vaga)

Técnico em Segurança do Trabalho (1 vaga)

Fonte: Governo de SE