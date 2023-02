‘Vai Turismo – Rumo ao futuro’ busca impulsionar setor em Sergipe

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) aderiu ao projeto ‘Vai Turismo – Rumo ao Futuro’, criado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e coordenado no estado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE). Também se tornaram parceiros do projeto as prefeituras de Itabaianinha, Tobias Barreto, São Cristóvão e Laranjeiras.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destacou o papel fundamental da Setur ao integrar a equipe técnica desse projeto, que é um processo participativo desenvolvido e coordenado pela Fecomércio.

Marcos Franco disse que o órgão governamental colabora no diagnóstico dos destinos e na construção do projeto estadual que irá identificar pontos fortes e fracos neles. “Também é responsável por sugerir e estimular a promoção e/ou criação de políticas públicas que auxiliem no fortalecimento desses roteiros”, complementa o secretário.

Quatro municípios sergipanos estão sendo trabalhados em um projeto-piloto que pretende incrementar dois roteiros. Um de confecções (compras), composto pelas cidades de Itabaianinha e Tobias Barreto, localizadas, respectivamente, no sul e centro-sul do Estado. Outro roteiro tem foco no turismo religioso, tendo como protagonistas os municípios de São Cristóvão e Laranjeiras, cidades históricas situadas na região da Grande Aracaju.

Atualmente, estão sendo realizadas visitas técnicas aos municípios com uma equipe formada por representantes da Fecomércio/SE, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/SE), Setur e dos municípios de Laranjeiras, São Cristóvão, Itabaianinha e Tobias Barreto.

Fonte: Governo de Sergipe