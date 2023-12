No próximo sábado, 16, a partir das 19h, a Prefeitura de Lagarto, em parceria com a União dos ministros evangélicos do estado de Sergipe (Umese), realizará o evento Cânticos de Fé com a participação da Cantora Vasleka Mayssa, em Lagarto.

O evento que acontecerá na Praça Sebastião Garcez, na Praça da Bíblia, fará parte das comemorações alusivas ao Dia da Bíblia e contará com a participação dos Cantores André e Ceanny e do Apóstolo Paulo Fonseca, que estará ministrando a palavra de Deus.