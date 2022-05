Valmir de Francisquinho confirma pré-candidatura ao Governo de Sergipe

Na manhã desta segunda-feira, 2, durante uma coletiva de imprensa aberta aos apoiadores políticos, o ex-prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho (PL) confirmou que é pré-candidato a governador de Sergipe. Em seu discurso, ele ressaltou os feitos da cidade serrana para dizer que está pronto para a disputa e para ser governador do Estado.

“A esperança do povo de Sergipe depositada em Valmir, as pessoas podem ter certeza de como os itabaianenses não se arrependeram em votar em Valmir, podem ter certeza, vocês também não se arrependerão”, discursou.

Ainda durante a coletiva, Valmir afirmou que sua pré-campanha era resultado da manifestação popular, que seu candidato a vice-governador poderá ser uma mulher e que não tem problema nenhum em apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que é do seu partido.

Cabe destacar que o lançamento da pré-campanha contou com a presença do deputado federal Bosco Costa, do ex-senador Eduardo Amorim e do ex-deputado federal Valdevan 90, além de prefeitos e lideranças políticas.

Conhecido como Pato Rouco e formado em Direito, Valmir de Francisquinho é filho de marchante e trabalhou com a família na feira-livre. Em sua juventude, se destacou na militância política estudantil, foi vereador por cinco mandatos e eleito prefeito de Itabaiana em 2012 e 2016, além de ter conseguido eleger o seu sucessor na cidade serrana com amplo apoio popular.