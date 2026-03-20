Valmir e Ricardo Marques perdem disputa ao Governo do Estado para Fábio Mitidieri em todos os cenários

Se as eleições ao Governo de Sergipe fossem hoje, os pré-candidatos Valmir de Francisquinho e Ricardo Marques perderiam para o governador Fábio Mitidieri (PSD). É isso que mostra o levantamento realizado pelo Instituto França de Pesquisa, Inteligência e Opinião, divulgado nesta quinta-feira, 19. Realizada entre 16 e 18 de março, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-07506/2026.

Mesmo se Ricardo e Valmir tivessem seus percentuais de intenção de voto somados, não conseguiriam alcançar Fábio. No cenário espontâneo, o governador tem 24,42% das intenções de voto, enquanto Valmir possui 17,33% e Ricardo Marques, 4,53%. Já no cenário induzido, a preferência ao pré-candidato do PSD é ainda maior: 39,56%. Nessa categoria, Valmir (29,15%) e Ricardo (8,21%) têm também larga desvantagem.

No confronto direto, a pesquisa indica que Fábio Mitidieri supera ambos com uma margem considerável. Contra Valmir de Francisquinho, o governador possui 42,88% das intenções de voto da população sergipana, percentual significativamente maior do que o registrado pelo oponente, que tem apenas 35,03%, conforme o levantamento do Instituto França.

No cenário com Ricardo Marques, a diferença é ainda mais notável. Enquanto o adversário possui apenas 21,63% das intenções de voto no confronto direto, o governador tem 44,51%. A vantagem cresce na disputa em um eventual segundo turno com outros dois pré-candidatos. Em um pleito contra Dr. Emerson (12,39%), Fábio tem 50,81% das intenções de voto. Já no embate com Emanuel Cacho (10,30%), o percentual sobe para 50,81%.

Aprovação ampla

Na prática, a pesquisa ressalta o cenário consolidado de aprovação ao governador Fábio Mitidieri e de seu trabalho frente ao Governo do Estado. Os números indicam que os resultados positivos em áreas como infraestrutura, saúde, educação e segurança pública são reconhecidos e vistos no dia a dia pela população. Só na Educação sergipana, já foram mais de 90 reformas, ampliações, quadras e novas escolas entregues desde 2023, em um investimento de mais de R$ 217,7 milhões.

Segundo o Instituto França, o levantamento realizou entrevistas presenciais com um total de 1.200 pessoas em Sergipe. O intervalo de confiança é de 95%, com margem de erro de ± 2,8%.