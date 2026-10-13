logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Valmir de Francisquinho fica inelegível, mas permanece secretário até o trânsito em julgado

content_id-2024-09-30T170459.107-640x445.jpg

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (Republicanos), perdeu recurso julgado nesta terça-feira, 13, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A votação foi por unanimidade.

O recurso dizia respeito ao pedido da defesa de homologação de um acordo de não persecução. O ministro Sérgio Kukina, relator do caso, se posicionou que sem ressarcimento integral, não era possível celebrar o acordo.

A defesa de Valmir promete novos recursos para tentar reverter, mas a possibilidade é muito remota. Valmir fica inelegível e poderá ter que deixar o cargo que assumiu recentemente em Itabaiana após o trânsito em julgado.

 

 

Fonte: FanF1

Publicidade
Publicidade
Previous
Next