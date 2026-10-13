Valmir de Francisquinho fica inelegível, mas permanece secretário até o trânsito em julgado

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (Republicanos), perdeu recurso julgado nesta terça-feira, 13, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A votação foi por unanimidade.

O recurso dizia respeito ao pedido da defesa de homologação de um acordo de não persecução. O ministro Sérgio Kukina, relator do caso, se posicionou que sem ressarcimento integral, não era possível celebrar o acordo.

A defesa de Valmir promete novos recursos para tentar reverter, mas a possibilidade é muito remota. Valmir fica inelegível e poderá ter que deixar o cargo que assumiu recentemente em Itabaiana após o trânsito em julgado.

Fonte: FanF1