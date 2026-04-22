Vândalos são flagrados furtando grades em Lagarto

Desde o último final semana, a equipe do Portal Lagartense tem recebido diversas denúncias sobre a ação de vândalos na cidade de Lagarto. Três pessoas foram flagradas, em locais diferentes, furtando grandes de proteção das residências.

O primeiro caso foi registrado no Loteamento Mesquita, na madrugada da última segunda-feira, 20. Um casal foi flagrado por uma câmera de segurança furtando a grade de proteção dos registros de água e de energia.

Já na madrugada desta quarta-feira, 22, um homem também foi flagrado furtando a grade de proteção de uma residência na Avenida Zacarias Júnior. Uma câmera de segurança registrou a ação.

Qualquer informação sobre a identificação dos suspeitos pode ser repassada as autoridades policiais.

Confira os vídeos: