No Vasco, negociação de Diego Costa é colocada em ‘modo espera’

Com a contratação de Pablo Vegetti, a negociação com Diego Costa foi colocada em modo de espera no Vasco. Não houve avanço nesta semana e, por ora, as conversas esfriaram. O diretor esportivo da SAF, Paulo Bracks, planejava uma viagem a Madri, na Espanha, nesta semana, mas isso não aconteceu. A tendência, hoje, é que o centroavante não venha.

O Globo Esporte apurou que não houve resposta (nem “sim” nem “não”) de Diego Costa à proposta enviada pelo Vasco, mas uma conversa frente à frente com o jogador era a aposta do clube para convencê-lo.

O último contato de Paulo Bracks com o staff de Diego Costa ocorreu na segunda-feira, quando o dirigente comunicou que pretendia viajar a Madri. Desde então, as partes não voltaram a se falar. Nesse meio tempo, o Vasco contratou o argentino Pablo Vegetti, em negociação que teve início na terça-feira. Além disso, o clube acertou o retorno de Rossi.

Os últimos movimentos do clube no mercado apontam para uma desistência. O Vasco, que já havia contratado o paraguaio Sebastian Ferreira, trouxe, no apagar das luzes, o argentino Pablo Vegetti. Ambos são centroavantes e, na teoria, preenchem a lacuna deixada pelas vendas de Pedro Raul e Eguinaldo ao Toluca, do México, e ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, respectivamente.

Hoje a negociação com Diego Costa está estagnada e é improvável. No entanto, o atacante está sem clube e poderia ser contratado após a janela – o Vasco tem até o dia 15 de setembro para inscrever novos jogadores no Campeonato Brasileiro.

Após acertar o retorno de Rossi nesta quinta-feira, o Vasco ainda quer um zagueiro que jogue pela direita. Falta também o camisa 10, jogador que a SAF tenta contratar desde o início do ano e não conseguiu novamente na segunda janela.

