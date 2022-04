Vazamento de gás provoca incêndio em residência

Na noite da última terça-feira, 12, uma casa pegou fogo após um vazamento de um botijão de gás. A incidente ocorreu no Conjunto Albano Franco, no município de Maruim.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros (CBM/SE), a dona da casa estava utilizando o forno para preparar um alimento, quando a alta temperatura do fogão atingiu a mangueira.

Ainda segundo os bombeiros não houve vítimas, apenas danos materiais. O incêndio começou na cozinha, onde ocorreu a maior concentração de fogo, porém outros cômodos foram levemente afetados. As chamas foram contidas por populares.

Fonte: Fan F1