Veículo irregular colide contra poste de energia em Lagarto

Na manhã do último domingo, 29, um veículo colidiu contra um poste na Rua Agripino Fontes de Souza, no fundo da AABB de Lagarto. O caso bloqueou o tráfego de veículos na via e ainda deixou a comunidade sem energia elétrica.

De acordo com o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos de Lagarto (DTTU), apesar do acidente, ninguém ficou ferido. “O condutor evadiu-se do local e após consulta no sistema, foi constatado irregularidades na documentação. Desta forma, o veículo foi recolhido para o pátio”, informou o órgão.