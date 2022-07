Na noite do último sábado, 02, um veículo de passeio, modelo Fiat Mobi, entrou em chamas e registrou diversas explosões no viaduto do Detran, em Aracaju. O veículo ficou completamente destruído, felizmente, Não houve vítimas.

As chamas iniciaram na parte do motor do veículo, depois ocasionou a explosão. O corpo de Bombeiro foi acionado para conter as chamas e os Agentes de Trânsito para orientarem o transito.

Fonte: Fan F1