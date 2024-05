A cidade de Lagarto (SE) deve ter fim de semana com Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. A temperatura deve ficar entre 22°C e 34°C.

Segundo informações do Clima Tempo, o sábado começa com 22°C e pode atingir máxima de 34°C.

No Domingo a Capital do interior tem Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

A temperatura mínima fica em 23ºC e a máxima em 33ºC, com 43% de chance de chuva à tarde e à noite.