Veja os jogos de roleta que você pode encontrar no cassino online da NetBet

Os jogos de roleta, como nós conhecemos atualmente, começaram a ser jogados pelas primeiras vezes em meados de 1760, na França. Desde então, foram desenvolvidos diversos tipos de roleta, que podem até passar despercebidas aos jogadores casuais, mas que são muito conhecidas pelos mais experientes. Apesar da simplicidade, a roleta é uma das modalidades mais amadas pelos fãs de jogos de aposta, sendo presença certa em todos no cardápio de jogos de todos os cassinos, seja um cassino físico ou um cassino virtual, como é o caso do NetBet Casino.

Além dos jogos de roleta, o cassino da NetBet também conta com outras modalidades como blackjack, slots (caça níqueis), baccarat, poker, bingo e muitos outros. O site também possui a sessão “Cassino ao Vivo” que traz uma experiência muito mais imersiva, com crupiês e dealers de verdade, além de uma ambientação inspirada nos grandes cassinos do mundo.

Tendo em vista tudo isso, falaremos mais sobre os estilos de jogo de roleta que você vai poder encontrar e jogar roleta na NetBet.

Quais são os tipos de roleta mais famosos na NetBet?

Atualmente, existem três grandes variantes do jogo de roleta, são eles:

Roleta Americana

Como o próprio nome sugere, é a versão do jogo tipicamente jogada nos cassinos americanos. A roleta americana é um jogo em que os jogadores apostam onde a bola vai cair em uma roda que contém 38 caixas numeradas diferentes: os números 1-36, bem como 0 (zero) e 00 (duplo zero).

Cada uma dessas caixas tem exatamente o mesmo tamanho, o que significa que as probabilidades são iguais para todos os números. O zero e o zero duplo são verdes e os números restantes são vermelhos e pretos.

Roleta Francesa

A roleta francesa é considerada como a roleta original, pois foi a primeira variante do jogo a ser adotada em todo mundo. Ela possui um design clássico e uma margem de erro maior para os jogadores.

Além disso, ela também costuma possuir duas regras clássicas (que podem ou não ser aplicadas), a regra “La Partage”, que estabelece que se um jogador tiver feito uma aposta de dinheiro par (como vermelho ou preto, ou par ou ímpar) e o zero for lançado, ele receberá metade de sua aposta devolvida e a “Regra da Prisão”, que discorre acerca da possibilidade do jogador ao invés receber metade de sua aposta de volta nessas circunstâncias, decidir deixar sua aposta na mesa para a próxima rodada. Isso é conhecido como colocar a aposta “na prisão”, daí seu nome.

Roleta Europeia

É a versão jogada na maior parte do mundo fora da América. A única diferença entre essa versão e a americana é que a roda americana tem um zero e um duplo zero, enquanto a roda européia tem apenas um único zero. Ambas as rodas usam os números de 1 a 36, ​​embora a ordem dos números seja diferente nas duas versões.

O duplo zero na roleta americana praticamente não tem efeito prático em relação a forma como que o jogo é jogado, além de só adicionar um número extra para apostar, porém faz diferença na vantagem da casa. As possibilidades existentes para todas as apostas nos dois jogos são as iguais, mas devido ao número extra na roleta americana, a probabilidade real muda e, com isso, a margem da casa aumenta e a do jogador diminui.

Qual a melhor opção entre essas variantes de roleta?

A resposta para essa pergunta não é tão simples assim, pois vai depender muito do nível de experiência dos jogadores, não havendo assim uma variante que seja claramente melhor do que a outra dentro do jogo de roleta.

Entretanto, algumas considerações podem ser feitas, como dissemos anteriormente, a versão europeia traz uma possibilidade maior de ganho para os jogadores, em relação a versão americana. Com relação a versão francesa, essa se difere apenas na introdução de regras novas que vão aumentar as opções de escolha dos jogadores, algo que pode ou não ser bom, vai depender da sorte e da experiência de quem está apostando.

Tão importante quanto a versão escolhida, é também dar preferência a sites grandes e confiáveis. No caso da NetBet, a empresa já atua no ramo há mais de 20 anos, sendo uma das pioneiras e maiores casas de apostas do mercado. Por tudo isso, ela se encaixa como uma excelente escolha para os jogadores novatos e experientes.