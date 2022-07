Venha comemorar as Festas Juninas em Lagarto, Sergipe!

O mês de junho está chegando e, junto com ele, vem uma das festas mais tradicionais e esperadas por todos nós. Comidas típicas deliciosas, muita música, brincadeiras, uma bela fogueira para se esquentar do frio, onde você vai poder se divertir com jogos tradicionais e também jogar online.

As Festas Juninas vieram para nós como uma herança dos portugueses, que celebravam seus principais santos, como São Pedro, São Paulo, Santo Antônio e São João. Aqui no Brasil, celebramos o dia de São João no dia 24 de junho, mas, na verdade, comemoramos durante praticamente todo o mês, e essas festas ficaram conhecidas como Festas Juninas.

As Festas Juninas aqui no Brasil acabaram ganhando um pouco dos nossos próprios costumes, com elementos da nossa cultura, do nosso folclore e nossas origens rurais.

A festa que começou como uma forma de agradecer as chuvas nas lavouras, ainda traz esse espírito rural e caipira em sua essência, tanto nas comidas típicas, como nas vestimentas e na música. Para uma Festa Junina ser boa de verdade, tem que ter algumas coisas que remontam da tradição das Festas de São João, como:

Decoração

A decoração da Festa Junina é muito importante. Sempre cheia de cores e elementos que remetem as nossas origens caipiras são essenciais. As famosas bandeirinhas são um item obrigatório, balões também são sempre usados para decoração.

Comidas Típicas

Tem gente que espera o ano todo para se deliciar com as mais variadas comidas tipicas servidas nas Festas Juninas. São várias barracas servindo os mais diversos pratos doces e salgados, feitos com ingredientes característicos das fazendas.

Fogueira

É o elemento mais clássico de qualquer Arraial de São João. Usadas para comemorar a chegada do solstício de verão pelas culturas pagãs na Europa, as fogueiras chegaram por aqui carregadas de muito simbolismo.

Vestuário

Para a festa ficar ainda mais divertida, as pessoas costumam entrar no clima e irem vestidas com seus melhores trajes caipiras. Uma roupa fácil de achar em qualquer armário, as pessoas podem criar seus próprios looks e se divertir.

Música / Quadrilhas

A música e a dança são elementos importantes em toda Festa Junina. A hora da quadrilha é sempre um dos momentos mais aguardados da festa. A quadrilha é um grande número de dança coletiva, onde as pessoas costumam dançar em pares e são conduzidas por músicas típicas, sempre com letras divertidas e ritmo alegre.

Jogos e Brincadeiras

Toda Festa Junina tem que ter atrações para a criançada. Os jogos e brincadeiras são sempre muito populares, com brincadeiras simples que todos podem participar, como, por exemplo, a Pescaria, Jogo da Lata, Pau de Sebo e o sempre muito popular, Touro Mecânico.

Este ano, a Festa Junina em Lagarto começa com o Festival da Mandioca. A abertura será no dia 29 de maio, seguindo até 3 de julho. A última edição dessa tradicional festa ocorreu em 2019, e nos dois anos seguintes não pôde ser realizada em virtude da pandemia do novo Coronavírus.